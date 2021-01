Rose lässt Elfer-Ärger hinter sich: "Nicht in Opferrolle hineinreden"

Borussia Mönchengladbach hat den Ärger über die Elfmeter-Fehlentscheidung aus dem Spiel beim VfB Stuttgart (2:2) hinter sich gelassen. "Wir haben das relativ schnell abgehakt", sagte Trainer Marco Rose vor dem Hinrunden-Abschluss in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen am Dienstag (18.30 Uhr im LIVETICKER): "Ich habe den Jungs gesagt, dass wir uns nicht in irgendeine Opferrolle hineinreden sollten."