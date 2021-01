CS:GO - Sprout schlägt BIG in dramatischem ESL-Finale

BIG galt bei vielen Experten als klarer Favorit, doch am Ende setzte sich Sprout im Finale der ESL-Meisterschaft durch und verteidigte den Titel in Counter Strike: GO.

Bereits in der Gruppenphase der ESL-Meisterschaft war klar: Es müssten schon große Überraschungen passieren, dass sich BIG und Sprout nicht im Finale gegenüberstehen. Die Überraschungen blieben aus, denn im Halbfinale gewann BIG klar mit 2:0 gegen eSports Rhein Neckar und Sprout legte ebenfalls mit einem 2:0 gegen ALTERNATE aTTax nach. So bekamen Fans das Traumfinale.

Obwohl Sprout als amtierender Titelträger in die Partie am Sonntag ging, galt BIG als klarer Favorit. Doch bereits bei der ersten Map Vertigo zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab – es ging in die Overtime. In dieser hatte BIG die besseren Nerven und setze sich letztlich mit 19:16 durch.