Nagelsmann lobt Union Berlin: "Traue ihnen sehr viel zu"

Trainer Julian Nagelsmann vom Bundesligisten RB Leipzig hat die Entwicklung von Union Berlin gelobt und traut dem Überraschungsteam im weiteren Saisonverlauf viel zu. "Sie sind verdient in der Position, in der sie sind. Wenn sie stabil bleiben, sind sie ein Konkurrenz um die internationalen Plätze", sagte Nagelsmann vor dem Heimspiel gegen die Köpenicker am Mittwochabend (20.30 Uhr LIVETICKER).