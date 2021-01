DEL: Eisbären Berlin - Kölner Haie live im TV, Stream auf SPORT1

Die Eisbären Berlin wollen sich in der Tabelle der DEL weiter nach vorne arbeiten. Gegen die Kölner Haie (live auf SPORT1) ruhen die Hoffnungen auch auf zwei Zugängen.

Mit vier Siegen und drei Niederlagen sind die Eisbären Berlin eher durchwachsen in die neue Saison der PENNY DEL gestartet.

In zwei Partien konnten die Hauptstädter allerdings auf ganzer Linie überzeugen: Mit jeweils 5:0 wurden Krefeld und Köln besiegt. Die deutlichen Erfolge gegen beide Teams will Berlin nun wiederholen, um sich in der Tabelle weiter nach vorne zu arbeiten (DEL: Eisbären - Kölner Haie ab 20.15 Uhr LIVE im TV und im STREAM bei SPORT1).