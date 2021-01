Bosz lässt Wirtz-Rückkehr vor BVB-Spiel offen

Hinter der Rückkehr von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen steht vor dem Spiel am Dienstag gegen Borussia Dortmund noch ein Fragezeichen.

Hinter der Rückkehr von Jungstar Florian Wirtz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen steht vor dem Spiel am Dienstag (20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Borussia Dortmund noch ein Fragezeichen. "Florian hat am Sonntag das erste Mal wieder mittrainiert", sagte Bayer-Trainer Peter Bosz am Montag und ergänzte: "Ich muss schauen, ob er heute wieder dabei ist im Training. Da muss ich noch abwarten."