Neville tritt als englischer Frauen-Nationaltrainer zurück

Phil Neville ist als englischer Frauenfußball-Nationaltrainer zurückgetreten und damit frei für den Posten als Coach von Inter Miami in der nordamerikanischen MLS.

Der Verband FA teilte am Montag mit, dass in Kürze ein Interimstrainer verkündet werden soll, der das britische Frauen-Team auch bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) betreut.