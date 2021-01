Nach Coronapause: Coach Aito übernimmt wieder ALBA-Training

Coach Aito hatte sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in häusliche Quarantäne begeben. In seiner Abwesenheit übernahm Assistenztrainer Israel Gonzalez die Verantwortung und holte mit dem Titelverteidiger in der Bundesliga unter anderem einen klaren Sieg gegen Bayern München (85:72). Alba ist mit nur einer Niederlage aus zehn Spielen Tabellenvierter.