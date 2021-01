FIFA 21: Wunderkind Andres Vejrgang baut Siegesserie in Weekend League aus

Die Bilanz von Anders Vejrgang ist weiterhin absolut makellos. Bei der Weekend League von FIFA 21 weist der Youngster mittlerweile hunderte von Siegen in Serie auf.

30 Spiele, 30 Siege: eSports-Wunderkind Anders Vejrgang baute seine unglaubliche Siegesserie in der Weekend League der Fußball-Simulation FIFA 21 erneut aus. Der 14-Jährige aus der Nachwuchsakademie von RB Leipzig gewann in der Weekend League einmal mehr alle seiner Partien des Wochenendes und steht nun bei 420 Erfolgen in Serie.