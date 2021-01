NBA würdigt Martin Luther King: "We Must Learn"

An jedem dritten Montag eines Jahres wird der Gedenktag in den USA begangen, da Martin Luther King am 15. Januar 1929 geboren wurde. Diesmal veröffentlicht die NBA einen Film mit dem Namen "We Must Learn", um sein Vermächtnis fortzuführen. Darin kommen unter anderem Mark Cuban, Besitzer der Dallas Mavericks, LeBron James, Superstar von Meister Los Angeles Lakers, und Gregg Popovich, Startrainer der San Antonio Spurs, zu Wort.