Vor Duell mit Hoffenheim: Hertha will "Situation annehmen"

Trainer Bruno Labbadia vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC will den immer weiter in die Ferne rückenden Europapokalrängen nicht nachtrauern.

"Erstmal tun wir gut daran, die Situation anzunehmen, die wir haben. Natürlich haben wir uns mehr erhofft", sagte Labbadia vor dem Krisenduell gegen die TSG Hoffenheim am Dienstag (20.30 Uhr im LIVETICKER): "Unsere Herangehensweise war, dass wir uns in der Spielweise weiterentwickeln. Wir verschließen die Augen nicht davor, dass wir da nicht so weit sind, wie wir es uns gewünscht haben."