Spielplan angepasst: Al-Duhail bei Klub-WM für 2. Runde qualifiziert

Nach der Absage von Ozeanien-Vertreter Auckland City steht Al-Duhail SC aus Katar bei der Klub-WM automatisch in der 2. Runde. Das für den 1. Februar geplante Ausscheidungsspiel wertete der Weltverband FIFA mit einer Niederlage für die Neuseeländer. Das Wettbewerbsformat des Turniers in Katar mit Champions-League-Sieger Bayern München bleibe demnach unverändert, teilte die FIFA am Montag mit.