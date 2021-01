European Regional - BDS ist wieder zurück an der Spitze

Nachdem am ersten Wochenende des Turniers bereits Feierabend für den zuvor amtierenden Champion Top Blokes war, richteten sich die Blicke wieder auf Team BDS. Die schweizer Organisation dominiert die Rocket League Szene in Europa seit bald einem Jahr nach Belieben und steht nicht selten auf dem obersten Podest. Auch beim dritten Regional Event des Winter Splits sollte es wieder der Titel sein.

Who? The WOO!

Die größte Überraschung des Events dürfte The WOO gewesen sein. Das französische Team startete gegen Redemption in der ersten Runde mit einem knappen Sieg und servierte im Anschluss Guild Esports ab. Das in der Vorwoche noch so hoch gelobte Team Liquid, das die Top Blokes ausgeschaltet hatte, unterlag ebenfalls dem erst seit Ende Oktober existenten Team. Im unteren Bracket setzte es für das Team eine krachende Niederlage gegen Endpoint.