Liverpool: Jürgen Klopp beschwert sich über die Taktik von Manchester United

Jürgen Klopp beißt sich mit dem FC Liverpool an Manchester United die Zähne aus. Nach dem Spitzenspiel der Premier League kritisiert er den Gegner.

"Das Schlimmste, womit du im Fußball konfrontiert werden kannst, ist gegen eine Mannschaft mit Weltklasse-Spielern zu spielen und sie verteidigen mit allem, was sie haben. Tief im Strafraum und nur auf Konter aus", monierte Klopp bei BBC Sport .

In den vorangegangenen 90 Minuten hatte sich die Mannschaft des deutschen Trainers beim Kreieren von Chancen lange schwer getan. Das Spiel gegen den Defensiv-Beton befand er für "wirklich schwierig. Das ist die größte Herausforderung."

Während ihn die Performance des gegnerischen Teams mit dem Kopf schütteln ließ, war Klopp mit der Leistung seiner eigenen Mannschaft durchaus zufrieden: "Bei all den Dingen, die über das Spiel im Vorfeld gesagt wurden - United hat einen Lauf und wir schwächeln - bin ich mit diesem Spiel sehr glücklich."

Klopp weiß: Bin ein "beschissener Verlierer"

Vor allem in der ersten Halbzeit hätten die Reds gut gespielt. Die beiden besten Möglichkeiten der Partie hatte allerdings United in Durchgang zwei. Paul Pogba und Bruno Fernandes brachten den Ball jedoch aus aussichtsreicher Position nicht unter. Liverpool hatte derweil rund zwei Drittel Ballbesitz, konnte diesen aber ebenso wenig in Tore ummünzen.