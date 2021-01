"Das, was wir sehen möchten": Flicks Sonderlob für Sane

Einzelne Spieler herauszuheben sei ja eigentlich "nicht ganz so mein Ding", sagte Trainer Hansi Flick nach dem 2:1 (1:0)-Arbeitssieg von Hinrunden-Meister Bayern München gegen den SC Freiburg - und tat es mit Leroy Sane dann doch. "Das war das, was wir und die Mannschaft von Leroy sehen möchten", meinte Flick.

Und so gab es auch von den Kollegen viel Zuspruch. "Er hat gezeigt, wie wichtig er sein kann, seine Mentalität war top", sagte Leon Goretzka bei Sky und lobte explizit Sanes Defensivarbeit in der Schlussphase: "Das ist das, was wir von ihm sehen wollen. Der Rest kommt dann von alleine." Jerome Boateng ergänzte: "In letzter Zeit war er vielleicht ein bisschen zu verkrampft, aber er hat ein gutes Spiel gemacht."