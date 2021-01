Tennis-Profis weiter in strikter Quarantäne: "Hier gibt es keine spezielle Behandlung"

Die Tennis-Profis befinden sich in Melbourne weiter im Hotelzimmer © AFP/SID/William WEST

Der Premier des australischen Bundesstaates Victoria schließt eine Sonderbehandlung für die Profis in Quarantäne aus. Auch Angelique Kerber ist davon betroffen.

Daniel Andrews, Premier des australischen Bundesstaates Victoria, hat eine Sonderbehandlung für die in Quarantäne sitzenden Tennis-Profis kategorisch ausgeschlossen.

72 Tennisprofis in Corona-Quarantäne

72 Tennisprofis sitzen derzeit in Corona-Quarantäne. Dennoch werde das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wie geplant ab dem 8. Februar über die Bühne gehen, hatte Turnierdirektor Craig Tiley am Sonntag dem TV-Sender Channel Nine gesagt.