Tottenham Hotspur: José Mourinho macht Gareth Bale klare Ansagen

Mourinho mit klarer Ansage an Bale

Jetzt hat sein portugiesischer Startrainer anscheinend die Nase voll. Im Vereinseigenen Spurs TV erschien vor kurzem ein Video, in dem man den Coach die Worte sagen hört: "Willst du hier bleiben oder zu Real Madrid gehen und keinen Fußball spielen?" Bale ist bis Saisonende an Tottenham ausgeliehen, bei Real steht er noch bis 2022 unter Vertrag.

Die Tür für Bale ist noch offen

"Ich gebe besondere Anerkennung an Tanguy für seinen Willen, hart zu trainieren und seine Lust zu gewinnen und sich einen Platz in der Mannschaft zu verdienen." Zwischenzeitlich stand Ndombélé bei den Spurs vor dem Aus.

Am 28. Januar steht für die Spurs ein Top-Spiel in der Premier League an. Zuhause wollen die Londoner gegen den FC Liverpool wieder ganz oben angreifen. Vielleicht kann dabei ja sogar Bale mithelfen, der in der Vergangenheit häufig in den wichtigsten Spielen gezeigt hat, wozu er fähig ist.