Handball-WM 2021: Patrick Groetzki vom Pechvogel zum Helden?

Patrick Groetzki fehlte auch bei EM-Titel 2016

Groetzki muss noch Corona-Vorgaben erfüllen

Bei der Mega-WM in Ägypten bekommt er nun eine unverhoffte Chance auf einen Titel - wenn er einen negativem PCR-Test zur Einreise und einen weiteren negativen PCR-Test in Ägypten vorweisen kann. Erst dann wird ihm Eintritt in die Bubble in Gizeh gewährt.