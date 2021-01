Paris Saint-Germain: Neymar hat schon oft an Karriereende gedacht

In einem Interview mit dem Magazin Gaffer hat der Brasilianer offenbart: "Ich werde die Leidenschaft für den Fußball nie verlieren, aber es gab Momente, in denen ich nicht mehr weiterspielen wollte."

Neymar spricht über Gedanken an Karriereende

"Einmal war ich an dem Punkt, an dem ich mich gefragt habe, warum ich Fußball spielen sollte, wenn es den Leuten nicht gefällt", gab Neymar seine Erinnerungen preis.

"Liebe für den Fußball" stimmte Neymar um

"Ich bin dann meistens total aufgebracht nach Hause gefahren und habe mich dann aber doch an an all das erinnert, was ich erreicht habe, um erstmal an diesen Punkt zu kommen", verriet Neymar.