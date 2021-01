Premier League: FC Liverpool spielt gegen Manchester United 0:0

Kein Sieger im Spitzenspiel der Premier League: Manchester United verteidigt gegen den FC Liverpool die Tabellenführung. Die Reds müssen am Ende zittern.

Der FC Liverpool hat den Sprung an die Tabellenspitze in der Premier League verpasst. Die Mannschaft von Jürgen Klopp kam an Sonntag im Kracher gegen Manchester United nicht über ein 0:0 hinaus. (Spielplan und Ergebnisse der Premier League)