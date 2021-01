Mesut Özil bestätigt Wechsel von Arsenal zu Fenerbahce Istanbul

Was sich bereits seit Tagen angedeutet hatte, wurde nun vom ehemaligen Nationalspieler bestätigt. "Ich bin sehr froh darüber, in die Türkei zu kommen und das Trikot meiner Kindheitsmannschaft tragen zu können", sagte er dem türkischen Fernsehsender NTV in einem Telefoninterview. "Gott wollte, dass ich für Fenerbahce spiele. Ich werde es mit Stolz tragen und alles für das Team geben", sagte Özil. Außerdem twitterte Özil zwei Herzen in den Klubfarben Gelb und Blau.