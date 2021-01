Elfter Sieg in Folge gegen Nürnberg: Mannheim wieder in der Erfolgsspur

Titelverteidiger Adler Mannheim ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Titelverteidiger Adler Mannheim ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat seine Tabellenführung in der Süd-Gruppe ausgebaut. Der letzte Meister vor der Corona-Pandemie setzte sich fünf Tage nach der ersten Saisonniederlage mit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) bei den Nürnberg Ice Tigers durch und liegt weiter vor dem Mitfavoriten Red Bull München, der am Samstag trotz 1:4-Rückstands noch 6:4 bei den Schwenninger Wild Wings gewonnen hatte.