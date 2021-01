Handball-WM: Kroatien ohne Luka Cindric nach Verletzung gegen Japan

"Auch wenn unsere medizinische Abteilung in Alexandria alles getan hat, was sie konnten, war eine Hilfe unmöglich", so der Verband. Und weiter: "Kroatien befindet sich wie alle anderen Nationalteams in der sogenannten 'Bubble' und daher ist eine genaue Diagnose hier nicht möglich. Deshalb wurde entschieden, dass Luka Cindric nach Barcelona zurückkehrt und dort weiter behandelt wird." (SERVICE: Handball-WM 2021: Modus, Spielplan & alle Infos)