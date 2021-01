VfB Stuttgart: Mislintat über Zoff mit Tuchel & Machtkampf um Hitzlsperger

Seit April 2019 ist der 48-Jährige mit dem Spitznamen "Diamantenauge" Sportdirektor bei den Schwaben. In der vergangenen Saison gelang den Schwaben der Wiederaufstieg in die Bundesliga. Nach 16 von 34 Spieltagen liegt Stuttgart mit 22 Punkten auf Rang zehn, hat zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Am Samstag kamen die Schwaben dank eines umstrittenen Elfmeters in der Nachspielzeit zu einem 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach. ( Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga )

Mislintat lobt Matarazzo: "Macht herausragenden Job"

Tuchel nicht der Grund für Mislintat-Abschied

VfB-Streit als Belastung? "Können das ausblenden"

Diese wird aktuell allerdings von vereinspolitischen Streitigkeiten überschattet. Hitzlsperger will Präsident werden, griff in einem öffentlichen Schreiben Amtsinhaber Claus Vogt an. Dass diese Streitigkeiten den sportlichen Erfolg beeinflussen könnten, glaubt Mislintat nicht. "Wir, die wir für den Sport zuständig sind, können das komplett ausblenden. Unser Trainer hat das gestern im Interview schön gesagt: Auf einer Skala von eins bis zehn belastet ihn das null. Auf das Spiel selbst und die Kabine hat das keinerlei Einfluss."

BVB-Rückkehr? So sieht Mislintat seine Zukunft

Eine Rückkehr zu seinem Herzensklub BVB kommt für Mislintat aktuell nicht in Frage. "Es ist eine spannende Frage, weil ich in Dortmund geboren bin. Aber wenn ich mir diese Gruppe aktuell so anschaue, das hat schon Ähnlichkeiten mit dem, was in Dortmund passiert ist. Dann fühle ich mich in diesem Klub, mit allen politischen Dissonanzen, die so stattfinden, so wohl, dass das keine Alternative ist."