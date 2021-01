DHB-Team nach Spielabsage gegen Kap Verde "erleichtert"

Das Spiel wurde mit 10:0 Toren und 2:0 Punkten für Deutschland gewertet, die DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason steht in Ägypten somit vorzeitig in der Hauptrunde.

Am Dienstag kämpft die DHB-Auswahl gegen Ungarn um den Gruppensieg. Den freien Sonntag nutzte sie für eine Extraeinheit. "Klar, uns hätte das Wettkampfniveau gutgetan. Wir gehen das Training mit ein bisschen mehr Tempo und Gas an, als es bei einer normalen Einheit bei so einem Turnier der Fall ist", kündigte Gensheimer an.