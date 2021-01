Biathlon in Oberhof: Erik Lesser verpasst Podium bei Massenstart

Biathlon: Lesser staucht Jacquelin zusammen

"It's not necessary to be the bad boy here (Es ist nicht nötig, hier den Bösen zu spielen)", hatte Lesser den Franzosen nach dem zweiten Schießen zurechtgewiesen. Vorausgegangen war ein Sturz Jacquelins, der sich danach einfädeln wollte und Weger offenbar behindert hatte.