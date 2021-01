Formel 1: Eddie Jordan kritisiert Lewis Hamilton und watscht Vettel ab

Ex-Teamchef Eddie Jordan (72) gilt in Großbritannien schon seit Jahren als "Orakel", weil er in den letzten Jahren mehrere Sensationsmeldungen als Erster verkündet hatte: Michael Schumachers Comeback bei Mercedes, seinen Rücktritt Ende 2012, Lewis Hamiltons Wechsel von McLaren zu Mercedes.

Sein letzter Clou: Jordan verkündete schon frühzeitig, dass Chemie-Gigant Ineos Anteile am Mercedes-Formel-1-Team übernehmen wird. Zunächst dementierte Teamchef Toto Wolff noch. Vor drei Wochen wurde offiziell bestätigt , dass Ineos-Chef Sir Jim Ratcliffe ein Drittel der Weltmeistermannschaft erworben hat. (Der Rennkalender der Formel 1 2021)

Jordan: "Ich telefoniere regelmäßig mit Ecclestone"

SPORT1 erreichte Jordan in Südafrika, wo der Ire den Winter in seinem Haus in Kapstadt verbringt.