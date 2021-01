Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 3:1, Jovic trifft bei Comeback

Rückkehrer Luka Jovic führt Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 zum Sieg. Die Hessen rücken an die Europapokalplätze heran. Schalkes Sorgen wachsen wieder.

Was für ein Comeback von Luka Jovic!

"Man merkt, die Luft hier tut ihm gut. Die Tore waren Extraklasse, auch vom ganzen Ablauf her. Das ist schon große Kunst", sagte Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic bei Sky . "Mich ärgert immer, dass ich immer die besten Spieler verkaufen muss. Jetzt ist er mal wieder für eine kurze Zeit zurück. Darüber freue ich mich am meisten"

Jovic führt Frankfurt bei Comeback zum Sieg

Nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung ließ Jovic (72.) nach Vorarbeit von Filip Kostic mit einer sehenswerten Direktabnahme Ralf Fährmann im Schalker Tor keine Chance. Für den Rückkehrer war es das erste Bundesligator seit dem 6. April 2019, damals erzielte er per Elfmeter den 2:1-Siegtreffer auf Schalke. In der Nachspielzeit machte Jovic (90.+1) bei einem Konter den Deckel drauf und bescherte damit Kapitän David Abraham in dessen letztem Spiel für die Eintracht einen schönen Abschied. (LIVETICKER zum Nachlesen)