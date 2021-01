2. Bundesliga: Holstein Kiel - Karlsruher SC, FC Heidenheim - SV Darmstadt, Jahn Regensburg - SV Sandhausen

Holstein Kiel kassiert nach dem sensationellen Erfolg gegen den FC Bayern einen Rückschlag in der 2. Bundesliga. Jahn Regensburg landet einen Big Point im Abstiegskampf.

Nach dem sensationellen Pokal-Coup gegen den FC Bayern verlieren die Störche in der 2. Bundesliga mit 2:3 (0:2) gegen den Karlsruher SC und verpassen damit den Sprung auf Rang zwei der Tabelle. ( Service: TABELLE der 2. Bundesliga )

In den letzten Jahren war es immer wieder auffällig, dass Klubs, die den deutschen Rekordmeister schlugen, danach eine Negativserie hinnehmen mussten. Zuletzt hatte das die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt erwischt. In den nächsten Wochen hat Kiel allerdings die Möglichkeit, eine solche Serie zu verhindern.

Serra: "Unsere eigene Dummheit"

Die Gäste gingen schon nach sechs Minuten durch einen Distanzschuss von Philip Heise in Führung. Sekunden vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Lasse Koslowski war Marco Thiede mit einem sehenswerten Schuss in den rechten Torwinkel für den KSC erfolgreich.

"Das war eine Wahnsinns-Woche", resümierte Doppeltorschütze Serra bei Sky : "Es hat heute jeder gesehen, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Aber wenn du drei Tore kassierst, dann ist es schwer ein Spiel zu gewinnen. Das haben wir selbst verschuldet und es ist unsere eigene Dummheit. Wie wir bei den Toren verteidigt haben, das ist einfach schlecht."

Heidenheim setzt Heimserie fort

Dank seiner beeindruckenden Heimstärke ist der 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga wieder in der Spur. Eine Woche nach dem 0:4-Debakel beim SV Sandhausen bezwang das Team von Trainer Frank Schmidt am 16. Spieltag Darmstadt 98 mit 3:0 (0:0). Durch die Tore von Christian Kühlwetter (49.), Patrick Mainka (59.) und Denis Thomalla (84.) ist Heidenheim nun seit 22 Heimspielen ungeschlagen. (Service: SPIELPLAN der 2. Bundesliga)