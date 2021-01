Özil-Transfer: Einigung über Gehalt - nur der Vollzug fehlt

Seit Tagen spielt der Fußball-Weltmeister von 2014 mehr oder weniger offensiv mit einem Wechsel vom FC Arsenal zu Fener - am Samstag setzte er zwei Herzchen in Vereinsfarben und eine Sanduhr über einen Tweet, in dem der Klub ein bekanntes Lied über Liebe und Sehnsucht zitiert hatte.

Die Tageszeitung The Sun berichtete nun am Sonntag, Özil sei zum Arsenal-Trainingsgelände gekommen, um sich von der Mannschaft zu verabschieden, in der er seit einem Jahr keine Rolle mehr spielt. Die Verhandlungen über ausstehende Gehaltszahlungen in Höhe von umgerechnet rund acht Millionen Euro seien beendet: Özil verzichte auf einen Teil, um sofort wechseln zu können.