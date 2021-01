Slalom in Flachau: Straßer scheidet aus, Foss-Solevaag führt

Slalom in Flachau: Straßer scheidet im ersten Lauf aus © AFP/SID/JOE KLAMAR

Nach etwa 32 Fahrsekunden fädelte der Münchner, der am Vortag beim ersten Sieg des Österreichers Manuel Feller einen sehr guten fünften Rang belegt hatte, an einer Torstange ein.

"Das ist ärgerlich, aber das ist Teil des Spiels", sagte er in der ARD. Straßers nächstes Rennen ist der Slalom am 26. Januar in Schladming.