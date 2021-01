Riesenslalom: Shiffrin führt - Filser erneut im Finale

Mikaela Shiffrin liegt in Kranjska Gora vorne © AFP/SID/Jure Makovec

Mikaela Shiffrin hat ihren 69. Weltcup-Sieg fest im Visier. Die Amerikanerin führt beim Riesenslalom in Kranjska Gora nach dem ersten Lauf.

Die Amerikanerin liegt beim Riesenslalom in Kranjska Gora nach dem ersten Lauf klar vor Marta Bassino aus Italien (+0,30 Sekunden) und der Schweizerin Michelle Gisin (+0,44). Bassino hatte den Riesenslalom am Samstag gewonnen, Shiffrin, die unter der Woche in Flachau beim Slalom triumphierte, war Sechste geworden.