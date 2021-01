America's Cup: American Magic kentert kurz vor dem ersten Sieg

Schwierige Bedingungen haben bei der Herausforderer-Serie des America's Cup vor Auckland am dritten Tag für dramatische Szenen gesorgt.

Schwierige Bedingungen haben bei der Herausforderer-Serie des America's Cup vor Auckland am dritten Tag für dramatische Szenen gesorgt. Kurz vor dem Ziel kenterte am Sonntag das Team American Magic (USA) mit dem ersten Sieg vor Augen. An der letzten Wendemarke kippte das amerikanische Boot im Duell mit Luna Rossa (Italien) bei einer starken Windböe um.