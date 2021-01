Wrestling: Alex Shelley löst Sorgen und Rätselraten aus

Alex Shelley muss passen - Kenny Omega pinnt Rich Swann

Der 37 Jahre alte Shelley - langjähriger Pfeiler der Independent-Szene, bei TNA früher kongenialer Partner von Legende Kevin Nash und im vergangenen Jahr auch bei WWE im Einsatz - sprach von einer Situation, "die außerhalb unserer Kontrolle liegt". Er erklärte, dass er nicht mit Corona infiziert sei und auch nicht "orthopädisch verletzt", es gebe aber eine "komplexe" Gemengelage und die Liga tue "ihr Möglichstes in Sachen Vorsichtsmaßnahmen, so dass bei Hard to Kill niemand in Gefahr ist".