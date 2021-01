Trotz Quarantäne-Chaos: Keine Verschiebung der Australian Open in Melbourne

Auch Angelique Kerber befindet sich in Quarantäne © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/AL BELLO

Obwohl 47 Tennisprofis - inklusive Angie Kerber - in Corona-Quarantäne sitzen, denken die Organisatoren der Australian Open nicht an eine Verschiebung.

Obwohl 47 Tennisprofis in Corona-Quarantäne sitzen, denken die Organisatoren der Australian Open in Melbourne nicht an eine Verschiebung.