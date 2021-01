Mesut Özil von Arsenal zu Fenerbahce Istanbul - eindeutiger Hinweis

So eiskalt kontert Mourinho Özils Ansage

Mesut Özil soll kurz vor der Vertragsauflösung beim FC Arsenal stehen. Mit seinem neuen Klub ist er nach SPORT1-Informationen schon so gut wie einig. Geht es jetzt ganz schnell?

Fener twitterte am Samstag die Textzeile "Gel Gündüzle Gece Olalım... " (dt. "Komm, lass uns jeden Tag und Nacht zusammen sein") aus dem Tarkan-Song "Gül Döktüm Yollarına" ("Ich habe dir Rosen auf deinem Wege gelegt").

In dem Lied kommt nicht nur das Wort Mesut (glücklich) vor - Özil retweetete den Post auch noch zusammen mit Herzen in den Fener-Farben Blau und Gelb sowie einer Sanduhr. Ein eindeutiger Hinweis, dass es nun nicht mehr lange dauert mit seinem Wechsel in die Türkei.