Niederlande: Philipp Max trifft für PSV Eindhoven in Rotterdam

PSV Eindhoven gewinnt in der Eredivisie gegen Rotterdam. Philipp Max trägt sich in die Torschützenliste ein. Mario Götze fehlt weiter verletzt.

Nationalspieler Philipp Max hat sich beim 5:3 (1:1) der PSV Eindhoven in der niederländischen Ehrendivision bei Sparta Rotterdam in die Torschützenliste eingetragen. Der Ex-Augsburger war in der 71. Minute zum zwischenzeitlichen 4:1 erfolgreich.