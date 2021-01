Viererpack von Parkes: Red Bull München dreht Spiel

Trevor Parkes hat Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei einer wilden Aufholjagd mit einem Viererpack zum Sieg geschossen.

Dem Kanadier gelangen beim 6:4 (1:4, 2:0, 3:0) bei den Schwenninger Wild Wings unter anderem in den letzten drei Minuten der Ausgleich (58.) und der Führungstreffer (60.), Frank Mauer (60.) machte den Deckel drauf.

München zog mit jetzt 15 Punkten in der Süd-Gruppe an Schwenningen (14) vorbei. Sollte Spitzenreiter Adler Mannheim (15) am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) gegen Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers mit zwei oder mehr Toren Unterschied verlieren, ist München Erster.