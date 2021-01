Handball-WM: Frankreich und Gastgeber Ägypten wahren weiße Weste

Handball-WM: DHB-Spiel vor Absage

Dieses hat auch die deutsche Mannschaft ganz dicht vor Augen: Das zweite Gruppenspiel der DHB-Auswahl am Sonntag gegen Kap Verde steht vor der Absage, weil die Afrikaner am Samstagabend aufgrund weiterer Coronafälle in ihren Reihen nur noch neun spielfähige Akteure zur Verfügung hatten - der Weltverband IHF verlangt zehn. Am Sonntag um 10.00 Uhr wird entschieden, ob die Begegnung stattfindet (Modus und mehr: So läuft die Handball-WM 2021).