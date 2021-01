Kollision mit Auto: Drei Bora-Radprofis zur Untersuchung im Krankenhaus

Mehrere Fahrer des deutschen Profi-Radsportteams Bora-hansgrohe sind am Samstag bei einer Ausfahrt in einen Unfall mit einem Auto verwickelt worden.

Schrecksekunde im Trainingslager: Mehrere Fahrer des deutschen Profi-Radsportteams Bora-hansgrohe sind am Samstag bei einer Ausfahrt in einen Unfall mit einem Auto verwickelt worden. Wie der Rennstall via Twitter mitteilte, wurden Rüdiger Selig (Zwenkau), Andreas Schillinger (Kümmersbruck) und der Niederländer Wilco Kelderman ins Krankenhaus gebracht, alle drei seien bei Bewusstsein.