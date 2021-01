Bundesliga-Barometer: Spielweise von Bayern nur drittattraktivste

Im Bundesliga-Barometer landet der FC Bayern auf Platz drei, was die Attraktivität der Spielweise betrifft. Der BVB kommt auch in puncto Professionalität schlecht weg.

So gestanden in einer repräsentativen Umfrage für das Bundesliga-Barometer nur 54,3 Prozent der 5196 Befragten dem Rekordmeister die attraktivste Spielweise zu.

Attraktivste Spielweise: Bayern nur dritter

Professionellste Arbeit: BVB nicht in Top5

In puncto professionellste Arbeit, so die Meinung der Fans, macht dem FC Bayern (83,6 Prozent) in der Bundesliga hingegen keiner was vor. Doch auch in Leipzig (64,7 Prozent) und Leverkusen (54,7 Prozent) wird hochprofessionell gearbeitet, findet zumindest die Mehrheit der Befragten.