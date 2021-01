Leipzig verpasst die Tabellenspitze - Dortmund nur 1:1 gegen Mainz

Leipzig vergab in Wolfsburg die Tabellenführung © POOL/POOL/SID/FABIAN BIMMER

RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst, auch Borussia Dortmund ließ Federn.

RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und damit seinem Coach Julian Nagelsmann das kleine Jubiläum verdorben. Beim 50. Bundesligaspiel des Trainers auf der Bank der Sachsen kam der Tabellenzweite beim VfL Wolfsburg über ein 2:2 (1:2) nicht hinaus. Rekordmeister und Spitzenreiter Bayern München kann damit am Sonntag durch einen Sieg gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) auf vier Punkte davonziehen.