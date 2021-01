BVB verschenkt Punkte im Titelkampf

Borussia Dortmund hat seine Aufholjagd Richtung Tabellenspitze durch fahrlässigen Umgang mit Torchancen selbst ins Stocken gebracht. Beim 1:1 (0:0) gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 verschenkte der BVB am Samstag trotz drückender Überlegenheit zwei Punkte im Titelkampf. Mainz holte im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Bo Svensson mit Glück und einem starken Torhüter Robin Zentner den ersten Punkt, der die 05er zumindest für eine Nacht auf Platz 17 bringt.

Ausgerechnet gegen die starke BVB-Offensive plagten die Mainzer erhebliche Sorgen in der Innenverteidigung. Jeremiah St. Juste (Oberschenkelverletzung) und Luca Kilian (Trainingsrückstand) fehlten, dafür machte Stefan Bell sein erstes Bundesligaspiel seit dem 30. März 2019. Mit Svensson war Bell sogar noch Seite an Seite aufgelaufen. Der BVB ersetzte den erkrankten Gio Reyna durch Julian Brandt, Dan-Axel Zagadou spielte in der Abwehr für Manuel Akanji.