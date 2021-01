BBL: FC Bayern - Hamburg Towers LIVE im TV, Stream u. Ticker

Der FC Bayern ist aktuell nicht in Bestform. Gegen die Hamburg Towers (LIVE im TV auf SPORT1) steht nun bereits das dritte Spiel binnen fünf Tagen auf dem Programm.

In der BBL Basketball Bundesliga geht’s mit dem 13. Spieltag weiter. Der FC Bayern München empfängt zuhause im Audi-Dome die Hamburg Towers (BBL: FC Bayern - Hamburg Towers, ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM u. LIVETCKER ).

Die Münchner sind aktuell nicht in Bestform, wie das sehr glückliche 77:76 gegen die Chemnitz Niners in der Vorwoche gezeigt hat. Zudem ist München aufgrund der Doppel-Belastung in der Euroleague mehr als überstrapaziert.