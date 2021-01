Biathlon: DSV-Staffel gewinnt vor Belarus

Den letzten deutschen Staffel-Erfolg bei den Frauen hatte es am 8. Februar 2019 in Canmore in der Besetzung Hinz, Herrmann, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier gegeben. "Wir waren voll motiviert. Das war eine extrem gute Teamleistung", sagte Herrmann in der ARD. Das DSV-Quartett (0 Strafrunden + 5 Nachlader) lag in 1:14:31,5 Stunden 17,4 Sekunden vor Belarus und 35,7 Sekunden vor Schweden.