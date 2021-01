3. Liga: FC Bayern II besiegt halle - Verl verpasst Sprung auf Platz drei

Bayern München II, der Meister der vergangenen Saison, hat sich in der 3. Liga mit 4:0 (2:0) beim Halleschen FC durch und kletterte in der Tabelle auf Position 10.

Die Highlights der 3. Liga am Montag ab 23.30 Uhr in 3. Liga Pur im TV auf SPORT1

3. Liga: Kaiserslautern lässt Sieg liegen

Aufsteiger Türkgücü München hatte sich schon am Freitag im Vorderfeld der Tabelle etabliert. Bei Viktoria Köln siegte das Team von Trainer Alexander Schmidt am Freitag mit 2:0 (0:0) und feierte den vierten Dreier in Folge. Für die Kölner war es das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg.