Skispringen: Zakopane übernimmt Peking-Weltcups

Änderung im Terminplan des Skisprung-Weltcups. Die beiden in Peking geplanten Springen werden nun auch im polnischen Skisprung-Mekka stattfinden.

Der Skisprung-Weltcup der Männer wird in diesem Winter ein weiteres Mal Station in Zakopane machen.

Das am 13. und 14. Februar geplante Springen in Peking war aufgrund der Corona-Pandemie bereits nach Polen verlegt, am Samstag gab der Ski-Weltverband FIS Zakopane als Austragungsort bekannt.