Biathlon: Staffel mit Hinz, Hettich, Herrmann, Preuß gewinnt in Oberhof

Die deutsche Biathlon,-Frauen beendeten beim Weltcup in Oberhof eine Durststrecke © Imago

Deutschlands Biathletinnen beenden in Oberhof eine Durststrecke - und lassen danach ihren Emotionen freien Lauf. Franziska Preuß macht den Triumph perfekt.

Knapp zwei Jahre hatten die deutschen Biathletinnen auf diesen Glücksmoment, auf diese Explosion der Gefühle warten müssen - nun gelang ausgerechnet beim Heim-Weltcup in Oberhof der lange ersehnte Erfolg in der Staffel über 4x6 km.

"Es ist mega geil. Es tut für die ganze Mannschaft so gut. Das saugt jeder auf. Ich fühle mich mega erleichtert, ich bin einfach nur froh", sagte Preuß überglücklich, nachdem sie mit ihren Kolleginnen ausgelassen unzählige Siegerfotos geschossen hatte.

Biathlon-Frauen: Oberhof-Weltcup mit Erfolg

Das DSV-Quartett (0 Strafrunden + 5 Nachlader) lag in 1:14:31,5 Stunden 17,4 Sekunden vor dem überraschend starken Team aus Belarus (0+9) und 35,7 Sekunden vor Schweden (0+5).

Hinz fand den Triumph ebenfalls "verdammt wichtig. Früher war das fast normal, dass wir auf dem Podium stehen. Mittlerweile ist es eine richtige Ehre, weil alle anderen so stark geworden sind."

Preuß macht Sieg für DSV-Staffel perfekt

Den letzten deutschen Staffel-Erfolg bei den Frauen hatte es am 8. Februar 2019 in Canmore in der Besetzung Hinz, Herrmann, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier gegeben.