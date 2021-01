Nolte erneut Zweite im Monobob - Humphries holt ersten Sieg

Laura Nolte (Winterberg) hat ihre Ambitionen in der neuen Monobob-Disziplin unterstrichen und ist auch im zweiten Anlauf aufs Podest gefahren.

St. Moritz (SID) - Laura Nolte (Winterberg) hat ihre Ambitionen in der neuen Monobob-Disziplin unterstrichen und ist auch im zweiten Anlauf aufs Podest gefahren. Die deutsche Zweier-Meisterin wurde am Samstag beim Weltcup in St. Moritz starke Zweite hinter der zweimaligen Olympiasiegerin Kaillie Humphries (USA). Die Schweizerin Martina Fontanive fuhr auf Rang drei.