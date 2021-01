BVB: Jadon Sancho und Marco Reus blühen auf - Kehl erklärt Gründe

Jadon Sancho und Marco Reus finden unter BVB-Coach Edin Terzic zurück in die Spur. Sebastian Kehl erklärt die Gründe für den Leistungsaufschwung.

Nur vier Torvorlagen in neun Bundesliga-Spielen - die Bilanz von Jadon Sancho ließ zu Saisonbeginn zu wünschen übrig.

Beim 2:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg platzte mit dem ersten Saisontor in der Liga schließlich der Knoten des BVB-Offensivstars, der in der Vorsaison mit 20 Toren und 20 Assists in 44 Pflichtspielen Dortmunds Topscorer war.