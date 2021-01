Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt - FC Schalke LIVE im TV, Stream, Ticker

Beim FC Schalke 04 startet am Sonntagabend in Frankfurt mit Shootingstar Matthew Hoppe. Auch Benito Raman, Mark Uth und Amine Harit beginnen in der Offensive.

Eintracht Frankfurt - Schalke 04: Die Aufstellungen:

Eintracht hat einen Lauf

Eintracht Frankfurt zählt aktuell zu den formstärksten Mannschaften in der Bundesliga. Zuletzt gewannen die Adlerträger dreimal in Folge. Tabellarisch hatte der jüngste Aufschwung ebenfalls positive Folgen, denn als Neunter fehlen den Hessen momentan nur noch zwei Zähler auf die Europapokalplätze.

Abraham steht zum letzten Mal auf dem Platz

In seinen fünfeinhalb Jahren bei den Hessen ist er zu einem Innenverteidiger von internationalem Format geworden und stemmte zudem sensationell den DFB-Pokal 2018 in die Luft.

Schalke seit 18 Auswärtsspielen sieglos

Von November 1963 bis Januar 1965 blieb Schalke in der Fremde in 19 Partien in Folge ohne Sieg. In Frankfurt behielten die Schalker gar seit 2010 nicht mehr die Oberhand. (Bundesliga: Die Tabelle)